Marcelino García Toral ha hablado sobre su salario como entrenador del Athletic Club. El asturiano tuvo que responder a la pregunta, después de que se publicará una información en la que se aseguraba que el técnico era el tercer mejor pagado de LaLiga Santander.

En este caso fue L' Équipe el que desveló los principales salarios de los entrenadores en las grandes ligas europeas. En el caso de España, Diego Simeone era el primero en la lista, seguido por Carlo Ancelotti y en el tercer lugar, Marcelino. El medio francés asegura que el técnico del Athletic cobra medio millón de euros al mes.

"Mi asesor me dice que 'me ocultas información o no me salen los números'", bromeó primero el entrenador asturiano. Ya en serio al referirse sobre la información del la cabecera francesa, Marcelino explicó: "Nosotros estamos a gusto con lo que cobramos y el Athletic me imagino que también porque la directiva ha mostrado su disposición a renovarme. Yo no cobro eso. Somos un grupo de siete personas. Cobramos una cantidad y la repartimos entre nosotros. Y llevamos 20 años juntos y estamos satisfechos con el reparto"