El Bayern Múnich permitiría la marcha de Robert Lewandowski a finales de esta temporada por una suma no inferior a los 40 millones de euros, según informaciones de la revista 'Kicker'. El delantero, de 33 años, tiene contrato con el Bayern hasta verano de 2023 y hasta ahora la postura oficial del club es que el delantero polaco cumplirá el contrato y que se trabajará para la renovación.

No obstante, el club, según 'Kicker', rechaza la posibilidad de una renovación por más de dos años así como de un aumento de sueldo. En el Bayern, existe una costumbre que es la de no renovar por más de dos años los contratos con jugadores mayores de treinta años. En este momento, hay tres jugadores claves en los últimos años en el Bayern que están por encima de 30 años y cuyos contratos vencen en 2023 que son Lewandowski, Manuel Neuer y Thomas Müller. El exjugador del Bayern Thomas Helmer considera que a la postre el Bayern no prolongará el contrato de los tres para renovar la plantilla y no permitir que la masa salarial se dispare.

Por otra parte, según informaciones del diario muniqués TZ, la cúpula del Bayern observa con desconfianza las informaciones según la cuales hay una aproximación entre Lewandowski y el Barcelona. La directiva bávara considera que se trata una maniobra del agente del jugador polaco, Pini Zahavi, para reforzar su postura en las negociaciones, ya que el Barcelona no tendría la capacidad financiera para afrontar una operación de esa naturaleza.