Nuevo capítulo en los audios entre Luis Rubiales y Gerard Piqué a propósito de la Supercopa de España que la RFEF se llevó a Arabia Saudí con la ayuda e intermediación del central del FC Barcelona a través de su empresa. Además de conseguir cerrar el contrato con los saudíes, necesitaban encajar el torneo en enero debido a las altas temperaturas que registran en Oriente Medio en los meses de verano.

Para ello también cooperaron Piqué y el presidente de la Federación, según los nuevos audios que reveló El Confidencial, que desveló que el futbolista planteó usar la imagen de Leo Messi para modificar el calendario de la Liga para alcanzar su objetivo. Y es que la RFEF necesitaba el apoyo de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) para poder disputar en enero la Supercopa, entonces los esfuerzos se centraron en convencer a David Aganzo, que necesitaba el apoyo de futbolistas de relevancia ante el nacimiento de Futbolistas ON, una nueva plataforma sindical de futbolistas.

En este contexto, en 2019, Rubiales contactó con Piqué y le comentó que AFE y la Liga le habían propuesto un calendario que no era satisfactorio: “Nosotros le vamos a proponer otra cambiando un poquito. Creo que alguien, tenemos que pensar en quién, debería hablar con David Aganzo y decirle: ‘Oye, macho, esto tiene que salir. Nosotros no queremos jugar las dos primeras rondas de Copa, nos viene de puta madre’. Lo que sea, pensar cómo, de qué manera y quién podría llamar del Barça. Incluso del Madrid, pero claro, aquí no podemos equivocarnos. Si se lo decimos y el que sea no quiere...”, manifestó el presidente de la Federación.

El 10 de abril de 2019, Rubiales comunicó a Piqué que la Liga y la AFE le habían hecho una propuesta de calendario que no satisfacía sus intereses: "Creo que alguien, que no seas tú para que no te vinculen a ti, debería hablar con Aganzo" #SupercopaFileshttps://t.co/TZssJrWwcI pic.twitter.com/tw3gSvZlfj — El Confidencial (@elconfidencial) 19 de abril de 2022

Ante esto, Piqué se ofreció a ser él mismo quién hablase con Aganzo, ya que el presidente de la AFE llevaba tiempo "pidiéndole" un vídeo de apoyo para las elecciones en las que se medía con la plataforma 'Futbolistas ON': “Estos de ‘Futbolistas ON’ son la otra asociación que ha montado Tebas por detrás y me pide [Aganzo] un vídeo, así que yo le podría decir: ‘Tío, escucha, tira adelante el calendario de la Federación y tal y ahora te mando el vídeo’. Con la excusa, le mando el vídeo. A ver qué me dice. Tenemos a Leo detrás, que le va a mandar un vídeo y todo. O sea que del Barça se lo podríamos decir como un mensaje de todos los capitanes”, dijo Gerard, metiendo al astro argentino en la ecuación para aumentar las posibilidades de éxito en su petición a Aganzo.

La idea agradó a Rubiales, que respondió a Piqué: "Condiciónale un poquito. No condiciónale, pero dile: ‘Mira, te voy a mandar el vídeo, también el de Leo y tal. Oye, por cierto, ¿cómo está lo de la Federación?’. Que te lo explique él y cuando te lo explique, que tú lo conoces mucho mejor que él el calendario [risas], le puedes decir: ‘Ah, pues yo creo que no hay color, hay que tirar por el de la Federación a muerte. Además, Tebas ya sabes lo que quiere, te está jodiendo con ‘Futbolistas ON’. Si tú quieres nuestra ayuda, ¿cómo vamos a entender que luego ayudes a Tebas, tío?’. Algo así", expuso Rubiales.

La respuesta de David Aganzo

Entre los audios revelados está la respuesta del propio David Aganzo, presidente de la AFE: "Sois perjudicados, vais a tener que ir fuera de España. No se cuenta con los jugadores y no se puede permitir. No se pueden tomar decisiones de esa manera", explicó, aunque no cerró la puerta por completo a la propuesta: "Entonces, que Luis da la información y sale todo bien por el tema de salud y se puede viajar y vosotros estáis de acuerdo en tomar esa decisión de ir a la Supercopa de jugar un playoff...", respondió Aganzo, solicitando toda la información por mail.