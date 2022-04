Carlo Ancelotti es uno de los personajes más exitosos del mundo del fútbol en toda su historia. Su palmarés está lejos del de muchos jugadores y también entrenadores. Pese a ello y tras haber dirigido equipos en las cinco grandes ligas de Europa, el italiano siempre ha mantenido ese talante tranquilo ante los contratiempos que le ha valido la simpatía de aficionados y rivales.

El técnico del Real Madrid vive unas nuevas semifinales de la Champions League. En esta competición Ancelotti ha levantado el trofeo en dos ocasiones como futbolista con el Milan (1989 y 1990), mientras que en el banquillo tres veces más (Milan, 2003 y 2007 y Madrid 2014).

En una entrevista en Universo Valdano, Ancelotti cuenta cómo fueron sus inicios y lo mal visto que estaba el fútbol en su casa: "Mi madre no quería, no le importaba nada el fútbol. Estuve cuatro años en una escuela de curas, en los Salesianos, aprendí la disciplina, los horarios… Aprendí a ser responsable, antes siempre me ayudaban mi madre o mi abuela. No me gustaba el estudio, pero terminé como perito eléctrico"

Ancelotti pasó su carrera como futbolista entre el Parma, la Roma y el Milan, en este último estuvo cinco años formando parte de uno de los equipos más recordados de la época moderna del fútbol: “A última hora Fabio Capello me dejaba en el banquillo y la grada y yo no lo entendíamos. Me decía que cuando fuera entrenador, lo entendería. Los jugadores de mi época tenían más ganas de ser entrenador que los de ahora, les cuesta más ponerse en nuestro lugar".

Y del campo al banquillo, una etapa que arrancó en la Reggiana en la Serie B, para solo un año después volver al Parma como entrenador y en su debut en la élite del fútbol transalpino convertirlo en subcampeón. Un breve paso por la Juventus le valió el saltó al Milan, donde estuvo ocho temporadas y con un presidente peculiar como Silvio Berlusconi: “Hay algunos que son aficionados y otros son presidentes business. Cambia la manera de manejar el club. Prefiero los presidentes aficionados, porque la estructura del club es parecida a una familia. Los clubes de business son más difíciles de manejar" y añade sobre Florentino Pérez, su actual presidente: “Es presidente de la categoría aficionado. Su éxito nunca lo ha tenido otro presidente, es como Berlusconi, llevaré al Madrid y al Milan en el corazón hasta que se pare. La relación entre presidente y entrenador en esta segunda etapa es más tranquila y equilibrada. Volver al Madrid fue especial, nunca pensaba que podría darse”.