El Real Madrid logró su 35º título de Liga después de la goleada que le endosó al Espanyol en el Santiago Bernabéu. Los madridistas celebraron la victoria sobre el césped tras el partido y más tarde, como es tradicional, en La Cibeles. Sin embargo aunque ya está resuelto el campeón de la competición, todavía quedan partidos de gran rivalidad como el Derbi madrileño de la próxima semana en el Wanda Metropolitano

Ahí, en ese escenario, el Madrid debe saltar al campo tras el tradicional pasillo local, que parece que esta vez podría no ser tal. Por el momento en las redes sociales el Atlético de Madrid todavía no ha hecho ninguna publicación para felicitar al Madrid, como han hecho el resto de clubes de Primera División, sin ir más lejos.

Pero eso no es todo porque ese pasillo a los campeones también peligra. La plantilla del Atlético de Madrid no estaría por la labor de rendir ese respeto al campeón de liga, aunque sea el eterno rival. La próxima semana habrá que ver si el 'pasan' o no de la Liga del Madrid.