El fichaje frustrado de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha sido el tema deportivo de la semana y seguramente lo sea del mercado de fichajes. Ahora el conjunto blanco ha activado la maquinaria para ponerse a buscar un atacante talentoso y que pueda marcar diferencias en ataque junto con Karim Benzema.

Diversos medios sitúan a Ousmanne Dembélé en el radar madridista, ya que el Barça todavía no ha sido capaz de convencerle para que renueve y queda libre, aunque Xavi está manos a la obra con ello. Este movimiento no ha gustado en Can Barça, pues lo consideran una intromisión del eterno rival.

En esta tesitura, Laporta habría 'amenazado' a Florentino con iniciar una 'guerra', ya que entre clubes existe actualmente un pacto de no agresión para no ficharse jugadores mutuamente, como si sucedió en otras épocas con jugadores como Luis Figo.