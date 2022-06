Joan Laporta y su directiva plantean hacer una rebaja salarial porque los números de la entidad no cuadran. El Barcelona no puede asumir fichajes por falta de dinero y su elevada masa salarial, por lo que esta decisión puede ayudar a mejorar la situación del club. La nueva rebaja salarial que plantea el presidente culé no será lineal ni afectará a todos los miembros de la plantilla, según ha informado Marca.

Esta información no pilla a nadie por sorpresa, Laporta ya había dejado caer en varias ocasiones que no se podía descartar una nueva rebaja. "Quizás tendremos que reducir la masa salarial de una manera que no es la que nos gustaría", afirmó el gerente aulgrana en una entrevista ofrecida a L'Esportiu. Esta medida para solucionar los problemas del club de la Ciudad Condal se puede hacer realidad pronto debido a la exigencia de Xavi de incorporar jugadores nuevos de cara a la próxima temporada y con la situación actual no podrían inscribir a ningún jugador. Las ventas y la reducción de masa salarial que eso conlleva será clave en la toma de decisiones.