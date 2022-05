El Barcelona necesita hacer caja en verano y Memphis Depay era una de las posibles ventas.

Sin embargo, ajeno a los rumores, el exjugador del Manchester United cuajó uno de los mejores partidos como azulgrana ante el Mallorca. Era su oportunidad para demostrar que merece seguir.

Tras la llegada de Ferran y Aubameyang, el papel del neerlandés ha sido más secundario, pero ante el equipo bermellón fue uno de los más destacados. “Quiero ser importante en el equipo el año que viene y varios años más”, expresó el atacante tras finalizar el encuentro.

La decisión de Xavi

El entrenador catalán tiene ante sí un panorama difícil a la hora de confeccionar la plantilla para la próxima temporada.

Con dudas sobre Dembelé y viendo si aterriza o no Lewandowski, el técnico culé no quiere vaticinar el futuro de Depay, sino que su objetivo es conseguir sacarle el máximo potencial: “Quiero jugadores con esa actitud, con ganas de marca diferencias. A veces he sido injusto con él. Si rinde así, debe jugar”.