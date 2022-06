El peso que tiene Carlo Ancelotti en el club blanco está fuera de toda duda. Con su llegada regresaron los éxitos y Florentino Pérez le ha premiado con plenos poderes a la hora de confeccionar la plantilla, especialmente en el apartado de bajas, donde el italiano podrá poner a los jugadores que quiera en la rampa de salida. De hecho, algunos de ellos ya saben que abandonarán este verano la disciplina madridista.

Empezando por la defensa. El club no ha renovado a Marcelo, aunque le brinda la oportunidad de seguir ligado al Real Madrid desempeñando otras funciones si quiere retirarse como blanco. No será la única baja que sufra la zona de retaguardia, Jesús Vallejo no cuenta para el entrenador y se le busca una salida. Su escaso protagonismo y la llegada de Rüdiger le obligan a hacer las maletas.

En la delantera también hay dos nominados para abandonar el Bernabéu. Mariano y Jovic están en el mercado, ya que no han rendido con el combinado madrileño en ningún momento y son dos jugadores que pueden aligerar la nómina y dejar espacio para otros refuerzos. Al Madrid le gustaría que salieran traspasados y espera las mejores ofertas por ellos.

La situación se torna más delicada en el centro del campo. La salida de Isco como agente libre ya es oficial, pero el Madrid tiene encima de la mesa dos patatas calientes como son Marco Asensio y Dani Ceballos. Los dos han entrado en la rotación, especialmente el balear, al que le resta un año de contrato y si no renueva es carne de venta. Tampoco ha conseguido ser titular indiscutible y podría buscar un cambio de aires.

Dilema Mendy

Para Ancelotti el lateral zurdo es un fijo, pero el Madrid no está dispuesto a elevar su caché contractual. Esto le podría hacer plantearse una salida y el mensaje del conjunto blanco es claro: solo saldrá si trae una gran oferta para poder reinvertirlo en un sustituto de garantías.