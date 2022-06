Sandra Paños, la inexpugnable portera del FC Barcelona, está de actualidad y no precisamente por lo deportivo. La gran responsable de que al Barça sólo le hayan marcado 11 goles en 30 partidos esta de vacaciones en Menorca con su pareja, Sara Mérida, que es a su vez segunda entrenadora del RCD Espanyol.

Ambas se encuentran en Cala en Brut y una de las imágenes colgadas en el perfil de instagram de la guardameta blaugrana ha generado una avalancha de comentarios en la red por parte de compañeras de vestuarios y fans. "No hay mejor lugar que tu para cargar energía. Descansito después de una larga temporada", escribía Sandra Paños

Ante el revuelo que ha generado la imagen, recogida en un principio y convertida en noticia por elnacional.cat, Sara Mérida ha querido salir al paso en sus stories de Instagram y dejar un mensaje reivindicativo muy claro.

“Lo único cierto de la noticia es que es Cala Brut y estamos de relax. Somos pareja y no lo escondemos. Quién no lo acepte, simplemente que no hable. Deseo que algún día Sandra sea mi mujer legalmente y la madre de mis hijos. Por cierto, soy Sara Mérida. Un placer. Happy Life”, pública la entrenadora.

Polémicas sexistas al margen, cosa que ya no cabe en los tiempos que corren, lo que evidencia esta relación es que dos equipos en los que la rivalidad es máxima dentro de una misma ciudad como son el Barça y el RCD Espanyol también pueden estar muy unidos gracias al amor.