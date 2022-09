El tramo final de la temporada 2021/22 se hizo largo para algunos clubes y también para unos jugadores en concreto, que terminaron la competición a regañadientes. Uno de esos protagonistas fue Raúl de Tomás que, en mitad de una situación extraña, vio cómo incluso su participación y comunicación con el antiguo cuerpo técnico le invitaba a abandonar Cornellà.

RDT, desde la jornada 30 de liga, apenas completó cuatro encuentros y en dos de ellos se quedó sin ir convocado. El RCD Espanyol, que había regresado a la Primera División, contaba con un futbolista diferencial en ataque, pero con un fuerte carácter. Él fue uno de los jugadores que lideró el ascenso, al igual que el técnico Vicente Moreno. Sin embargo, la tensión comenzaba a hacer mella en el vestuario durante los últimos meses y eso incluso pasó factura para los resultados finales, ya que tuvieron un balance final de 6 puntos de 29 posibles.

El entrenador de Massanassa puso fin a su etapa periquita, decidiendo poner rumbo al Al-Shabab saudí. RDT también apuntaba a salir para cambiar de aires. De paso, generaría una serie de ingresos al conjunto catalán que le permitieran hacer una ligera reestructuración en su bloque. De hecho, a lo largo de este ya concluido mercado, Joselu, Dani Gómez y Braithwaite reforzaron el ataque del Espanyol. A pesar de ser esas las intenciones iniciales, no se alcanzó acuerdo de traspaso con ningún club y, cuando todo indicaba a un traspaso para ir a Vallecas, se topó con una serie de contratiempos que le impidieron marchar.

Sevilla FC, Real Sociedad, Villarreal CF e incluso con una salida a una liga europea se le llegó a vincular al atacante madrileño. “No ha habido ninguna oferta por Raúl de Tomás todo el verano. Sí ha habido una predisposición por parte del jugador desde el minuto 1 por abandonar el club”, declaraba el director deportivo del Espanyol.

El desenlace con RDT

En el día de ayer 1 de septiembre, en cambio, el acuerdo entre RDT y el Rayo Vallecano se daba por hecho a cambio de 12 millones de euros por el 50% de sus derechos, cantidades muy alejadas de su cláusula de 70 'kilos', a las que se remitía el cuadro blanquiazul. A pesar de dicho negociación en el que el futbolista volvería a su antiguo club, los trámites no se completaron a tiempo en LaLiga. "No ha habido ningún error de gestión. No llegamos a un acuerdo. Es uno de los mejores jugadores y Diego Martínez uno de los mejores entrenadores del país. Resolveremos el problema", salía a desmentir esta mañana Chen Yansheng, actual propietario del Espanyol, como argumento oficial en defensa del Espanyol.

Pese a esta controversia sobre informaciones y argumentos, lo cierto es que RDT deberá seguir compitiendo en Cornellà-El Prat, como mínimo hasta el próximo mes de enero. Al no tener el visto bueno del organismo de la competición, la ficha del jugador sigue perteneciendo al Espanyol. En próximas jornadas se espera que paulatinamente su nuevo entrenador, Diego Martínez, vaya incluyéndolo paulatinamente en la dinámica del equipo, al no haber debutado todavía en competición oficial tras el verano convulso que ha tenido que afrontar. Una temporada que tampoco ha empezado bien para los de Barcelona, con solo un punto obtenido y con la parroquia blanquiazul siendo muy crítica con la gestión deportiva de este proyecto 2022-23.