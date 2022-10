Joan Laporta, ha asegurado que "entre todos y todas" han conseguido "salvar al club", justificando la activación de las 'palancas' financieras, y ha reiterado su apoyo a la Superliga europea, "la solución que necesita el fútbol" y que permitirá que "los clubes rijan su propio destino".

"Entre todos y todas, hemos salvado al club, y hay que seguir trabajando para consolidar este cambio de tendencia", señaló durante la Asamblea General Ordinaria de este domingo, donde agradeció la confianza que los compromisarios han dado a la Junta Directiva para revertir la "herencia" que asumieron en marzo de 2021.

Además, el máximo mandatario azulgrana recordó que la deuda 1.350 millones de euros y el patrimonio neto negativo de 451 millones que se encontraron al llegar al club "estuvo a punto de provocar un colapso". "Podíamos tirar la toalla e ir hacia el colapso y la ruina económica, o les podíamos pedir un esfuerzo económico, que ustedes no se merecían porque no eran los culpables de la nefasta gestión que se había producido", explicó.

Sin embargo, aseguró que terminaron el curso 2021-22 con un beneficio neto después de impuestos de 98 millones de euros y que esperan terminar la presente temporada con unos resultados positivos cuantificados en 274 millones. "La 2022-23 debe ser la temporada donde ponemos las bases para la recuperación del liderazgo deportivo del mundo del fútbol. Esto solo se puede conseguir con un equipo altamente competitivo acompañado de una gestión económica responsable y sostenible", afirmó.

La Asamblea aprueba la ratificación de la operación Barça Studios



✅ 460 votos a favor

❌ 39 en contra

⚪ 21 en blanco pic.twitter.com/rajp0unVjJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9 de octubre de 2022

Laporta explica las famosas 'palancas' del Barcelona

En otro orden de cosas, Laporta también defendió la utilización de las 'palancas'. "Son operaciones para optimizar nuestros recursos y poner en valor los activos del club a fin de tener capacidad para reforzar nuestro equipo", indicó. "No podemos caer en la autocomplacencia hasta que la entidad vuelva a ser fuerte, y esto no se producirá hasta que no sea necesario activar más recursos extraordinarios. El Barça no puede estar eternamente activando 'palancas'", expresó.

En este sentido, aseguró que 38 clubes españoles han tenido que recurrir a la palanca de CVC, que ofrecía términos financieros "poco recomendables". "Hemos tenido que recurrir a las 'palancas' financieras que han sido necesarias para sostener nuestro futuro", destacó, y afirmó que la solución pasa por crear "una competición atractiva y fuerte" que acabe "con los privilegios de los clubes estado".

"Es por eso que desde el principio hemos apoyado la creación de la Superliga porque creíamos, y lo seguimos creyendo firmemente, que es la solución que necesita el fútbol", indicó. "La anterior Junta cometió el error de intentar competir a nivel financiero con el ritmo insostenible que imponen los clubes estado. No son supervisados por nadie, no se someten a financiación 'fair play' alguna, y disfrutan de un ilimitado dopaje financiero", resaltó.

Por último, el presidente culé aseguró que la alianza con Spotify "va más allá de lo comercial", y anunció que la plataforma de audio en streaming estrenará durante el mes de octubre su app en catalán. "Ha entendido desde el primer día la idiosincrasia del Barça y buena prueba es su compromiso con la lengua catalana, que es el idioma oficial del club", finalizó.

🗣 @JoanLaportaFCB: "Firmemente, nosotros apoyamos a la Superliga. Abordará problemas y aportará soluciones, y haremos una competición más igualada" pic.twitter.com/JFnu4wG5V9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9 de octubre de 2022

Críticas a la UEFA por el arbitraje en Milán

Joan Laporta se quejó ante la UEFA por el arbitraje sufrido la semana pasada ante el Inter de Milán, que calificó de "vergonzoso".

"Todos nos hemos enfadado mucho esta semana por ello. El arbitraje que sufrimos en Milán fue vergonzoso y así se lo dije a la UEFA. Lo hemos dejado aquí porque fue un escándalo tan grande... Que no lo vea el árbitro, puede ser, pero que desde el VAR no le avisen...", reflexionó el dirigente azulgrana.

Laporta cree que la UEFA "se lo tiene que hacer mirar", porque "el árbitro que estaba en la sala no lo vio -un supuesto penalti por mano de Dumfries-, el mismo árbitro que ya nos quitó un penalti claro sobre Dembélé en Múnich".

El presidente del Barcelona afirmó que él apuesta por la Superliga para que "todo sea mucho más profesional", porque se abordará "un problemática que nos distorsiona el mercado"