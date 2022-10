En 2014, Eliaquim Mangala dio el que seguramente pudo ser el paso más grande de su carrera hasta aquel momento. Aquel verano, el zaguero francés se unió al Manchester City en plena época de auge del equipo mancuniano.

En un momento en el que los 'citycens' comenzaban a desembolsar grandes cantidades de dinero durante el mercado de fichajes (hecho que se ha convertido en un tópico durante los últimos mercados), uno de los involucrados fue Mangala.

Además, fuera de presión a pesar del elevado precio que pagó el City por él en aquel momento (45 millones), el francés encajó en el sistema de Pellegrini y disputó 25 y 23 partidos en sus dos primeras temporadas en Premier.

Sin embargo, todo cambió con la llegada del que a día de hoy es el entrenador más exitoso de la historia del lado azul de Manchester, Pep Guardiola. La llegada del catalán al mando del banquillo relegó a Mangala a un papel más que secundario y tuvo que salir cedido tras una temporada a la sombra del banquillo.

En una entrevista en el medio francés Get French Football News, el francés ha roto su silencio acerca de su etapa con el técnico catalán: “¿Decepción? ¿Por qué? ¿Porque cuando llegó me dijeron que me fuera, que buscara otra solución? Hubo una oferta del Inter de Milán, pero económicamente no alcanzaba. Al final de la ventana de fichajes, todavía estaba en el City. En ese momento, el entrenador se me acercó y me habló muy sinceramente. Me dijo: ‘No ha llegado ninguna solución, y todavía estás aquí. Tienes un perfil muy específico, que en cuanto a mi estilo de juego, no es lo que busco’ Me habló muy honestamente”, recalcó el zaguero acerca de sus primeras impresiones tras la llegada de Guardiola.

Además, acerca de las conversaciones que mantuvieron, de jugador a entrenador, el francés no se ha quedado ahí: “Pero estás aquí y tenemos cuatro defensas centrales. Vamos a trabajar juntos, y estarías listo para jugar todos los partidos y tenemos muchos partidos, entonces tendrás tiempo de juego porque hay características que tienes y que necesito, que otros no tienen. Eres muy buen jugador, pero para el perfil que busco, para mi estilo de juego, no eres lo que busco. Eso es todo. No tengo ningún problema contigo".

Su paso por la capital del Turia

Tras pasar desapercibido en Manchester con Guardiola, en el verano de 2016 Mangala recaló en un Valencia que, al igual que el jugador, no atravesaba una situación sencilla. Pese a que, compartiendo pareja en la zaga con Ezequiel Garay, disputó 33 partidos y fue de lo poco "salvable" del equipo, el triple relevo en el banquillo (Ayestarán, Prandelli y Voro) fue el fiel reflejo del mal rendimiento del equipo a nivel colectivo.

Una 12ª posición y una eliminación en cuartos de final de Copa del Rey ante el Celta fue todo lo que pudo lograr el conjunto valencianista aquella temporada. Así lo reflejó el central en unas declaraciones a VCF Radio en su momento: "Aquí pasé un año bueno en el plano personal, pero deportivamente fue peor".

Tras volver a Manchester, la falta de minutos empujó al jugador a buscarse una nueva cesión y acabó marchándose cedido al Everton: "Desde ese momento, supe que era la cuarta elección. No jugué un solo partido en agosto. A finales de enero me fui al Everton. Había jugado 15 partidos. Es una gran cantidad de partidos importante para ser cuarta opción".

Tras un segundo paso discreto por Valencia, que lo firmó como agente libre en 2019, tras 15 partidos en dos temporadas en la capital del Turia y muchos problemas con su lesión de rodilla, se quedó sin equipo. Tras disputar 14 partidos con el Saint-Etienne la pasada compaña, que lo firmó como agente libre por una temporada, actualmente sigue sin equipo.