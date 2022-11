Endrick está en boca de todos a nivel internacional por sus grandes prestaciones en el Palmeiras. Ahora es campeón del Brasileirao a sus tan solo 16 años de edad, donde se convirtió en el goleador más joven en toda la historia, tras golear al Fortaleza por cuatro goles a cero y donde el brasileño tuvo un papel a tener en cuenta. Jugó de titular y redondeó el triunfo.

Mientras Endrick sigue creciendo en el campeonato brasileño, Barça, Madrid y PSG van detrás de los servicios del atacante, pero su precio, según sus intervenciones, crece. Tal y como asegura MARCA, 60 millones es el máximo valor de mercado que puede alcanzar si es menor de 18 años. En su primer contrato profesional, no estipula una cláusula de 60 millones ni existe un pacto para que pueda salir por la mitad. No en vano, Palmeiras, ante los pretendientes que acumula, tiene clara su postura: no le dejará salir tan fácilmente ni a precio de saldo.