En el último partido que disputó el conjunto romano en Serie A antes del parón, Mourinho acusó a uno de sus jugadores de que no había dado la talla y de que debería buscarse equipo en enero y, aunque no dio el nombre, es un secreto a voces que el señalado es el lateral holandés. El propio Karsdorp ya se ha despedido en redes sociales de la capital italiana. Ahora, el equipo de Mou deberá buscar un sustituto con el que cubrir ese puesto de lateral diestro de cara a la segunda parte de la temporada, donde se decidirá si entran o no en Champions.

La Roma vuelve a la carga por Saúl Y uno de los nombres en la lista es el lateral del Barça, Héctor Bellerín, recién aterrizado en la ciudad condal en verano, pero que por lesiones o bajo rendimiento, no está acabando de arrancar. El club blaugrana no piensa en desprenderse del lateral catalán, además es una posición en la que no andan sobrados de efectivos, por lo que se hace difícil pensar que sea un movimiento sencillo. La Roma, por su parte, busca una fórmula de cesión de seis meses o con la carta de libertad, opciones de bajo coste ante un salario como el del ex del Arsenal. Otro equipo que anda detrás del catalán en caso de que abandone Barcelona en enero es el Betis, que busca recuperarle tras su buena temporada pasada en el cuadro verdiblanco, lo que le valió para volver al Barça.