Asier Villalibre no está contando con los minutos que esperaba bajo las órdenes de Ernesto Valverde y según ha informado Javier R Beltrán en el Diario AS, el delantero de Guernica medita una cesión en el mercado de invierno a un equipo de Segunda División, donde tiene mercado.

El Búfalo, como es conocido el atacante, ha jugado hasta el momento tan solo 91 minutos en LaLiga Santander este curso, una cifra muy pobre para el de Guernica.

Villalibre, que demostró en las categorías inferiores del club vasco ser un gran goleador, no está teniendo una fácil adaptación al fútbol de primer nivel, y no ha encontrado regularidad bajo las órdenes de tres entrenadores rojiblancos (Garitano, Marcelino y ahora Ernesto Valverde).

El ariete termina contrato el próximo 30 de junio y de momento no ha recibido ninguna propuesta de renovación por parte del club. No obstante, según ha informado el Diario AS, los leones meditan también renovarlo y cederlo en invierno.