El centrocampista belga, ahora en el Royal Antwerp, fue uno de los puntales de 'La Loba' previamente a la llegada de Monchi a la capital italiana. Sin embargo, con la llegada del de San Fernando, Radja Nainggolan abandonó el club tras cinco años rumbo al Inter de Milán, después de decir estar enamorado del club 'giallorossi'.

El de Amberes concedió una entrevista a 'Tradizione Romanista', en la que alabando el trabajo del director deportivo previo a Monchi, Walter Sabatini, aprovechó para atizar al actual directivo del Sevilla, de nuevo. “Volvimos a hablar hace poco -con Sabatini-. Fue uno de los mejores directores deportivos que he tenido, entiende de fútbol. Luego llegó el otro -Monchi- que arruinó el equipo. Vendió a todos los jugadores. Ni siquiera puedo nombrarlo. Si hubiera sabido que se iba a ir poco después, me habría quedado”, señaló el belga.

En 2019 ya cargó diciendo: "Sin él, quizá, estaría todavía allí o habría podido ir a otro equipo”. Añadiendo que no le perdonó el haber firmado tan rápido con el Sevilla tras dejar la Roma. "Tres días después de su adiós a la Roma, el equipo del que decía estar enamorado, ya había acordado volver al Sevilla", añadió Nainggolan.

Dos años más tarde, recién aterrizado en club de su ciudad natal, volvió a mencionarle tachándole de "falso", y de no cumplir su palabra. “Soy un chico muy orgulloso, me duele como se acabó mi historia en la Roma. Llegó un director deportivo que parecía que me quería y luego se portó mal, a la gente falsa no la saludo con ganas. La decepción más grande fue la llegada de este señor, que creo que ha querido vender a todos los fichajes de Sabatini”.