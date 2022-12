Maksimovic está cumpliendo su cuarta temporada en Getafe, desde que aterrizara desde el Valencia en 2018. Desde entonces, se ha convertido en una figura clave en la medular azulona, despertando el interés cada mercado en equipos, sobre todo del extranjero.

El último en sonar es el Spartak de Moscú ruso que, según Marca, ofrecería en torno a tres millones de euros al club madrileño por hacerse con sus servicios. El internacional serbio no está disfrutando esta campaña con Quique Sánchez Flores de la importancia de la que gozaba en temporadas pasadas, por lo que podría aceptar dicha salida.

El cuadro de la capital rusa se encuentra segundo, peleando con el Zenit por el liderato de la Premier League Rusa, aunque con el detalle de que los equipos rusos no pueden disputar competición europea debido al veto por la invasión de Ucrania, lo que podría no interesar al ex de Astana y Valencia.

El Valencia espera sacar tajada

Maksimovic recaló en Mestalla en condición de agente libre tras no renovar su contrato con el Astana de Azerbayán en verano de 2018, y tras un año en el Valencia de Marcelino, en el que fue perdiendo importancia tras la contratación de Coquelin en la ventana de invierno, se marchó al Getafe traspasado.

Los azulones pagaron cinco millones y medio por los servicios del serbio, pero el conjunto valencianista se guardó una opción de recompra de 7,5 millones que no acabó ejerciendo, traspasando a título definitivo a Maksimovic a los azulones, con los que se mantiene una gran relación a nivel de traspasos y cesiones entre ambos equipos. Mateu Alemany y Ángel Torres llegaron a un acuerdo por el pase definitivo del centrocampista, no obstante, el cuadro blanquinegro se guardó un porcentaje sobre los ingresos de un futuro traspaso del de Banja Koviljača, del 30%.

Por lo que, de acabar cerrándose su venta del conjunto azulón, el Valencia sacaría tajada, como ya hizo en verano de 2021 con el traspaso de De Paul al Atlético de Madrid, o el pasado invierno con Ferran Torres.