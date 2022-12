La UD Almería de Joan Francesc "Rubi" afronta la vuelta a la competición liguera sin demasiados apuros al encontrarse a cinco puntos de la zona de descenso que marca el Sevilla con once puntos, pero con la certeza de que la pelea por la permanencia va a ser dura.

Para afrontar la segunda parte de la competición, el conjunto almeriense contará con un refuerzo de calidad para su delantera: Luis Javier Suárez, que fichó a principios de mes procedente del OM y que llega en calidad de cedido con opción de compra.

Nuestro nuevo fichaje Luis Suárez ya disfruta de una

F E L I Z N A V I D A D en Almería 🎁#VamosAlmería 🔴⚪️ pic.twitter.com/00NSmcvOEs — UD Almería (@U_D_Almeria) 25 de diciembre de 2022

La llegada del colombiano, que ya ha demostrado su capacidad goleadora en España en sus etapas en Granada y Zaragoza, se presenta como clave para el objetivo de la permanencia, ya que tendrá la función de rellenar el vacío goleador que dejó la salida de Umar Sadiq en los últimos días del mercado estival.

Rubi fue preguntado en rueda de prensa hace unos días por las opciones del Almería para lo que resta de mercado y respondió: “no me preocupa ahora mismo si habrá más movimientos. Solo pienso en lo que tenemos y se ve que salen jugadores que mantienen el nivel. Somos un equipo, no es cuestión de los once que empiezan".

La “pretemporada” que ha realizado el conjunto rojiblanco ha sido positiva. En cuatro partidos disputados ha logrado una victoria ante un grande de Italia como la Lazio (2-0). Dos empates ante el Torino (1-1) y ante el Al Nassr (1-1), y una derrota a principios de mes ante el Sturm Graz austriaco.

Próximo partido

La UD Almería volverá a la competición el próximo viernes 30 a las 19:15, cuando se medirá con el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Para el “redebut” Rubi no podrá contar ni con Rodrigo Ely, que está sancionado tras ver la segunda amarilla en el último partido antes del Mundial, ni con Iván Martos, que sigue recuperándose de una grave lesión en la rodilla.

El debut de Luis Suárez tendrá que esperar ya que el mercado de invierno se abre oficialmente el día 1 de enero, y el colombiano aún no ha podido ser inscrito en LaLiga.

XI probable

Para el partido ante el Cádiz, el Almería podría presentar la siguiente alineación: Fernando; Pozo, Babic, Chumi, Akieme; De la Hoz, Robertone, Melero; Baptistao, Embarba y El Bilal Touré.