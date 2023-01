Jorge Mendes y Cristiano Ronaldo son dos de los mejores representantes y futbolistas de la historia y han ido de la mano durante prácticamente dos décadas, haciéndose mejor el uno al otro. Ahora, con la carrera del delantero en recta final, habría decidido poner punto y final a su relación profesional. En este sentido, el superagente no habría sido el artífice de las negociaciones con su nuevo equipo.

Son varias las fuentes de Portugal o Francia que aseguran que incluso la relación se rompió tras la polémica salida de Cristiano del Manchester United en noviembre, antes del Mundial de Catar. Así lo publican 'Público' o 'L'Equipe' entre otros.

Ya en el Al Nassr, CR contará con el mayor contrato de la historia del fútbol. La carrera del astro portugués le llevó de Portugal a Inglaterra antes de fichar por el Real Madrid y dar el salto definitivo para empezar a acumular 'Balones de Oro'. Cristiano se cansó de ganarlo todo y quiso jugar en Italia, firmando por la Juventus de Turín. Ahí fue precisamente donde habrían comenzado los problemas entre ambos.

Polémica salida del Manchester United

La dirección deportiva no terminaba de dar con la tecla para hacer un equipo aspirante a la Champions de manera definitiva y por ello decidió volver a Old Trafford, la que fuera su casa antes de triunfar en el Santiago Bernabéu. Esta segunda etapa no salió como esperaba y Mendes tuvo que mediar con los británicos para facilitar la ruptura contractual con Cristiano. Fue su último servicio a su joya de la corona.

Ahora, Cristiano ha contratado a Ricardo Regufe, quien le acompañó a Arabia Saudí. ¿Será su último contrato como futbolista profesional?