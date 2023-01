Brasil cayó en el Mundial de Catar, con una generación de la que se esperaba mucho más. La derrota ante Croacia por penaltis, dejándose empatar en la prórroga con el partido controlado, levantó muchas ampollas en el país carioca. Tite no seguirá al mando de la 'Seleçao' y ya se busca un nuevo entrenador para coger las riendas. Recientemente han sonado Ancelotti, Joachim Low, o incluso Zidane. Jose Mourinho, último nombre en salir a la luz es un entrenador muy cotizado últimamente, llegando a rechazar a la Selección Portuguesa, que ya tiene sustituto de Fernando Santos.

En una charla con 'Mundo GV', el ex jugador brasileño se fue de la lengua y confesó que Mourinho, actual entrenador de la Roma, podría ser el sustituto de Tite en el banquillo 'verdeamarelho'. "No debería decirlo pero te doy una información: tal vez Mourinho sea el próximo entrenador de Brasil. No puedo decir de donde viene esta noticia pero me han pedido ser su asistente", comentó Carlos Alberto.

Desde Italia se informa que el portugués sigue centrado en su proyecto con la Roma, y que por el momento no tiene tiempo para hacerse cargo de un combinado nacional. El propio Ronaldo Nazario habría llamado a Mou para que aceptara la oferta, pero por el momento la idea del de Setúbal no ha cambiado.

Baile de entrenadores tras el Mundial

La misma respuesta recibió la Federación Portuguesa cuando le sondeó como sustituto de Fernando Santos, lo que finalmente hiciese que se decantaran por Robert Martínez. 'Bob' dejó la selección belga tras el Mundial, después de una larga etapa en la que no consiguió sacar el máximo rendimiento de una generación de la que se esperaba mucho, con nombres como Lukaku, Hazard, De Bruyne, Carrasco... que ya están apurando sus últimos coletazos con los 'Diablos Rojos'.

Como sustituto del español ya se habla de Thierry Henry, que ya estuvo al mando del Mónaco como entrenador, y que ahora triunfa como comentarista junto a Jaimie Carragher y Micah Richards en el programa que presenta Kate Abdo en la cadena estadounidense CBS.