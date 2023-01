Tras la derrota de Francia en la final del Mundial de Catar, parecía que era el fin de Deschamps como seleccionador francés. Sin embargo, renovó hasta el Mundial de 2026, cerrando así la puerta a un hipotético fichaje de Zinedine Zidane.

Pero con la continuidad de una leyenda de Francia, llega la retirada de otra. Hugo Lloris ha anunciado su adiós con los 'Bleaus', tras 145 partidos, siendo el futbolista con más internacionalidades, y 121 capitanías, el que más veces se ha puesto el brazalete galo. En su palmarés siempre quedará el Mundial logrado por Francia en 2018 contra Croacia en Rusia, y la Nations League en 2021 contra la España de Luis Enrique, sin duda toda una leyenda.

A sus 36 años se centrará exclusivamente en su club, el Tottenham Hotspur, en el que milita desde 2012. Más de 10 años defendiendo los colores de los londinenses, tras pasar previamente por el Niza, ciudad que le vio nacer y club en el que debutó, para posteriormente destacar en Champions con el Olympique de Lyon, lo que le valió su fichaje por el club de la Premier por algo más de 12 millones de euros. Uno de los porteros más fiables de la última década en Europa, que ha tenido más suerte a nivel de títulos con Francia que con sus clubes, pero que será considerado como uno de los mejores del SXXI.

Puesto bien cubierto

Pese a perder a todo un referente en los últimos años, la selección gala no tendrá para nada mal relevo en una posición delicada como la de guardameta. En el Mundial de Catar el portero suplente de Lloris fue Steve Mandanda, otro mito de las porterías francesas que, tras su paso por el Marsella, o incluso el Crystal Palace en un fugaz paso por la Premier, ahora defiende los colores del Stade Rennes a sus 37 años. Pero éste no será el relevo de Lloris, sino que el que recogerá el testigo del guante 'bleau' será Mike Maignan, que no pudo estar en Catar por lesión y del que se rumoreaba, previamente a su lesión, que podía hacerle frente al capitán por la titularidad.

Maignan todavía tiene 27 años y está cuajando su mejor fútbol en el Milan, con el que consiguió alzarse con el Scudetto la campaña pasada, destapándose como uno de los mejores cancerberos del continente.