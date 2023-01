La ruptura entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United sigue dando mucho que hablar. Una de las últimas voces autorizadas en hacerlo ha sido la de Eric Cantona, que no se ha cortado un pelo a la hora de criticar la actitud del delantero portugués.

El ex del United arrancó diciendo que “regresó aquí y el United no era el United que dejó. No se da cuenta de que las cosas cambiaron. Así que tal vez se sorprendió de que cambiaran tantas cosas”.

“Hay dos tipos de jugadores: el que quiere jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años y el que se da cuenta de que no tiene 25 años y que está aquí para ayudar a los jugadores jóvenes, sabe que no jugará todos los partidos, pero sabe que jugará algunos”, prosiguió el ex de los red devils.

Hasta ahí más menos se puede entrever por dónde van los tiros de Cantona, pero por sí había alguna duda, llega la sentencia definitiva: “Hay jugadores que ayudan a los nuevos como Ibrahimovic todavía lo hace con el Milán, Ryan Giggs o Maldini cuando estaba en el Milan. Pero creo que Cristiano Ronaldo no se dio cuenta y todavía no se da cuenta que no tiene 25 años”.

“Es mayor y debería haberse dado cuenta de que, en lugar de no estar feliz de no salir en algunos partidos, dijera: ‘Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar todos los encuentros, pero ayudaré a los jóvenes y aceptar esa situación y esa es mi situación’”, subrayó el exjugador francés.

“No puedo correr tan rápido como cuando tenía 30 años, tengo que aceptarlo. Y aceptar que moriré algún día. Es difícil pero tenemos que hacerlo. El final de una carrera es como morir. Tienes que empezar otra cosa. Y antes de morir, te estás haciendo viejo y tienes que aceptar que te estás haciendo viejo. No puedes hacer las cosas que haces”, concluyó Cantona en unas declaraciones que no dejan en muy buen lugar a Cristiano Ronaldo.