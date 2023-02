La tragedia que ha asolado a Turquía y a Siria continúa aumentando horas tras hora conforme se incrementa el número de víctimas mortales. El terremoto y las réplicas que se produjeron en la madrugada del martes han dejado imágenes impactantes de los rescates que ciudadanos y equipos de emergencias llevan a cabo en las primeras horas tras el desastre.

La confusión propia del caos ante una tragedia de esta magnitud provoca que haya informaciones falsas o contradictorias sobre algunos datos. Eso es lo que ha ocurrido al parecer con Christian Atsu. Y es que ha sido su propio entrenador el que ha asegurado que todavía no han encontrado al ex futbolista del Málaga entre los escombros.

Tras conocerse la desaparición del futbolista Hatayspor, algunas horas después se reportó que Atsu había sido encontrado con vida y trasladado a un hospital. Sin embargo Volkan Demirel, entrenador del Hatayspor, ha asegurado este miércoles en un medio turco que todavía está desaparecido. "Por favor, no escriban que ha sobrevivido sin estar seguros de que ha sobrevivido. La gente tiene familia, esperanzas, penas y dolores que van en aumento. Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut. No diría esto si estuvieran en el hospital. Estamos pasando por momentos muy difíciles", recoge Eurosport sobre unas declaraciones en Hurriyet. Según ha explicado el médico del club, un error en la identificación en el hospital pudo provocar la confusión y continúan las labores de búsqueda.

Atsu cayó desde un noveno piso al derrumbarse el edificio en el que vivía. El futbolista africano había estado lejos de casa esa noche y llegó minutos antes de que se produjera el fatídico terremoto, mediada la madrugada.