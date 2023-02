La FIFA ha dado a conocer los finalistas que optarán al premio The Best a mejor entrenador de 2022. Los tres técnicos elegidos han sido Pep Guardiola (M. City), Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Lionel Scaloni (Argentina). Para el de Santpedor, será su tercera aparición entre los tres mejores (tras 2019 y 2021), sin embargo, en ninguna de las dos anteriores ha conseguido llevarse el trofeo a su casa. Por el contrario, tanto para Carlo como para Lionel, será la primera vez que acudan a esta gala final con opciones de ser el mejor entrenador del año. El ganador se conocerá en la gala del próximo 27 de febrero en París.

Cada uno de los tres aspirantes al premio tiene razones de peso para llevárselo. En el caso del italiano, un título de Liga y la consecución de una Champions League histórica le avalan, además de una Supercopa de Europa. Para el español, la Premier League y 99 goles en liga que vinieron acompañados de fluidez y vistosidad en el juego de su equipo, tan sólo siendo apeados de la máxima competición europea tras un milagro del Real Madrid en el Bernabéu. Por último, el título más importante de este 2022 respalda la candidatura de Scaloni, que hizo campeón mundial a 'la albiceleste' en Qatar.

El ganador saldrá de una votación común entre entrenadores, capitanes de las selecciones nacionales, periodistas y aficionados.

Porteros finalistas

Además, ayer también se anunciaron los tres porteros finalistas que optarán al The Best a mejor portero del año. Los guardametas seleccionados a llevarse este galardón son Thibaut Courtois (Real Madrid), 'Dibu' Martínez (Aston Villa) y Yassine Bounou (Sevilla). A lo largo de los próximos días, la FIFA dará a conocer los candidatos a los demás reconocimientos que se entregarán en París, con especial atención al The Best a mejor jugador del año. Al igual que el premio a mejor entrenador, todos los demás premios serán entregados en la gala final del 27 de febrero.