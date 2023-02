Lionel Scaloni, seleccionador argentino, aseguró este lunes que será decisión de Leo Messi acudir o no al próximo Mundial 2026, y que si el "físico le aguanta" estará convocado. "Estar en el próximo Mundial será decisión de Leo, si el cuerpo le aguanta por mí estará allí", declaró el técnico argentino en Coverciano (Florencia, norte), donde acudió como ponente en el curso de actualización para entrenadores italianos que dio paso a la gala del "Panchina d'Oro" (Banquillo de Oro), que premió al italiano Stefano Pioli, entrenador del Milan, como mejor técnico de la pasada campaña.

"Detrás de nuestro título (Mundial Qatar 2022) hubo una comunión de intenciones entre afición, 'staff' y jugadores, algo emotivo que hizo aún más fuerte el sentido de pertenencia por esta camiseta única", explicó. "Luego, tener a un jugador como Messi fue, y es, obviamente, una ventaja. Como excompañero entrenarlo es hermoso, veo cómo los demás jugadores lo miran y lo siguen, es el mejor", añadió.

Valoró también el técnico la temporada de varios jugadores argentinos que juegan en la Serie A italiana: "Lo que dije de Messi vale para Ángel Di María (Juventus Turín), mientras su cuerpo aguante siempre será convocado".

"Lautaro Martínez juega en un gran equipo (Inter Milán) del que ahora también es capitán y lo está liderando. Siempre fue mi delantero preferido, llegó al Mundial con algunos problemas pero cuando lo necesitamos siempre estuvo", dijo del 'Toro'.

No convocó a Giovanni Simeone (Nápoles), aunque reconoció tenerle en alta estima: "Siempre ha estado en nuestra lista, lo que pasa es que Argentina tiene muchos delanteros, pero le tengo estima". Nico González (Fiorentina) sí que iba a ir convocado, pero una inoportuna lesión le dejó fuera de la lista final.

"Fue duro para él, pero también para nosotros no poder contar con él porque cuando está al 100% es un jugador que siempre marca la diferencia", apuntó. Además, puso en valor la gran temporada de un Nápoles que apunta al 'scudetto': "Es un equipo que me gusta mucho, con un gran entrenador que marca la diferencia, juega cada partido de forma diferente. Me gusta mucho cómo plantean los partidos y por eso están ahí arriba, espero que ganen el campeonato".

Exjugador de Lazio y Atalanta, Scaloni deseó a ambos conjuntos lograr el objetivo de entrar en puestos europeos a final de temporada, en una lucha en la que también pugnan fuerte el Milan y el Roma. "Mi deseo es que ambos (Lazio y Atalanta) puedan alcanzar el objetivo, me encantan los dos: tanto el Lazio con Sarri como el Atalanta con Gasperini tienen su propia idea de juego", sentenció.