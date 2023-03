La polémica está servida. Tras el polémico triunfo del Barça ante el Valencia -con un penalti perdonado a Kessié por falta a Fran Pérez en el 85'-, el equipo culé ha recibido otra 'ayuda' arbitral. Ha sido en el Rayo Vallecano-Athletic, un partido que se disputaba a más de 600 kilómetros del Camp Nou. Melero López expulsó rigurosamente a Sancet en el tramo final del partido.

El '8' de los leones vio la roja directa por una entrada a Mumin en un contragolpe de los locales cuando asomaba el tiempo de descuento. El colegiado ni revisó la acción y el futbolista, si el club no recurre, no estará en San Mamés para medirse ante el Barça. Baja sensible para Ernesto Valverde.