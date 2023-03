Adel Taarabt, actual jugador del Al-Nasr, ha recordado una curiosa anécdota que comparte con el exvalencianista Gonçalo Guedes, con quien comparte un vínculo muy especial con el Benfica. Ambos coincidieron en Lisboa y destacan la felicidad que se siente vistiendo los colores de las 'águilas'.

"Jugué con Gonçalo Guedes. Firmó con el PSG y me dijo: 'Estoy asqueado, quiero volver al Benfica'. El salario que me dan es de seis o siete millones, pero el Benfica es increíble, es la felicidad", ha expresado en unas declaración recogidas por el Diario AS.

Estaba Gonçalo tan en lo cierto que finalmente acabó regresando tras su etapa en Francia, España e Inglaterra. Después de firmar por los Wolves y de no encontrar su mejor juego, Guedes decidió volver a casa para cargar pilas y relanzar su carrera.

Taarabt, que salió del equipo luso el pasado verano para terminar su carrera en una de las ligas exóticas del momento, reconoció que por ejemplo "Bernardo Silva juega en el City y quiere volver al Benfica". Para el marroquí, al margen de grandes proyectos o grandes fichas, la grandeza del club portugués está por encima.