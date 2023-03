La Fiscalía ha solicitado al FC Barcelona que llame a declarar como testigos del 'Caso Negreira' a Luis Enrique y Ernesto Valverde. Según adelante en exclusiva El País, ambos entrenadores han sido citados para arrojar luz sobre los supuestos informes que Enríquez Negreira servía al club azulgrana como parte de esa asesoría arbitral que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ejercía para justificar los pagos durante años a una de sus empresas.

La noticia adelantada por el citado medio asegura que fuentes judiciales apuntan a ambos entrenadores como personas clave para comprobar la existencia de los supuestos informes arbitrales. No obstante todavía la demanda todavía debe ser aceptada a trámite.

Valverde y Luis Enrique, entrenadores en la época de los pagos a Negreira

Ernesto Valverde fue entrenador del FC Barcelona desde 2017 hasta 2020, precisamente como sustituto de Luis Enrique. El asturiano llegó al banquillo del Camp Nou en 2014, manteniéndose en el cargo durante tres temporadas.

Por el momento tan solo Valverde se ha pronunciado al respecto. El actual entrenador del Athletic Club se refirió de esta manera en sala de prensa el pasado mes de febrero cuando se informó por primera vez de la investigación de Hacienda a Enríquez Negreira y al club azulgrana.

"No tenia ni idea de todo eso, nos pilla un poco lejos, bueno me pilla, y se irá aclarando. No recuerdo informes de los árbitros, es algo común: la estadística que tiene el árbitro que te toca... alguna apreciación que nos hacen, en los últimos partidos cómo nos ha ido, si sacan más tarjetas, informes que llegan a Aspiazu (su segundo). En Barcelona ni los miraba, y no sabía ni que existían", aseguró tajantemente el 'Txingurri'.

La Fiscalía denuncia al Barcelona; el CSD también se personará en la causa

El pasado siete de marzo también adelantaba El País que la Fiscalía estaba a punto de presentar en los juzgados una denuncia contra el FC Barcelona por el escándalo arbitral de los pagos al ex vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira.

La fiscalía denunciará al conjunto azulgrana por un delito de corrupción continuado en el deporte. Esta modalidad implica una mayor gravedad de las penas. El citado medio apunta a que la denuncia también se dirige Josep Maria Bartomeu y a Sandro Rosell, ex presidente del club azulgrana, así como a directivos responsables de los pagos de casi siete millones de euros por una supuesta asesoría arbitral desde 2001 hasta 2018.

Aunque todavía se desconoce el motivo del pago de varios millones de manera continuada al número dos del CTA, Enríquez Negreira aseguró ante la Agencia Tributaria que estos pagos se hacían para "asegurarse de tener arbitrajes neutrales", algo que no pudo confirmar en una declaración ya que aseguró que tiene alzhéimer cuando la Fiscalía lo llamó.