Las últimas actuaciones de Dani Ceballos en el centro del campo del Real Madrid están situando al futbolista andaluz como un jugador de presente y de futuro en el cuadro blanco. El medio finaliza contrato dentro de tres meses, pero su deseo, a día de hoy, es el de disfrutar y el de seguir ganándose el puesto en el equipo de Carlo Ancelotti.

Su futuro, a pesar de su deseo de seguir teñido de blanco, está aún en el aire. Pese a ello, nunca olvidará cómo el Real Madrid abordó su fichaje. Una negociación en la que el Barça también pujó por los servicios del andaluz y donde una llamada de Florentino Pérez fue trascendental para que se decantase por el equipo del Santiago Bernabéu.

La llamada de Florentino, clave en la decisión de Ceballos

"Estaba tira y afloja con Madrid y Barcelona, pero fue fundamental cuando me llama Florentino. Ningún jugador es capaz de decir ‘no’ al Real Madrid. Fue él quien me convenció a nivel deportivo. Me dijo que era el futuro del mediocampo del Madrid y que quería que jugara aquí. Colgué la llamada e inmediatamente les dije a mis padres ‘mañana vamos a Madrid y firmamos’”, aseguró Ceballos en Universo Valdano.