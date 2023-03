Con motivo del clásico, Aubameyang estuvo en el Spotify Camp Nou presenciando el partido entre el Real Madrid y Barcelona que acabó con victoria culé por 2-1. El delantero del Chelsea FC aprovechó su visita por la ciudad condal para hacerle saber al Barça que no se ha olvidado de su pasado azulgrana y no descarta volver. No se encontró con Laporta, pero tanto club como jugador saben que su regreso podría darse, si se dan unas condiciones adecuadas. Solo estuvo 7 meses en el equipo azulgrana, pero suficientes para ganarse a la afición que vería con muy buenos ojos que volviese a vestir la camiseta del Barcelona. 13 goles en 24 partidos disputados avalan una posible vuelta al Spotify Camp Nou. Su situación en el Chelsea no es la mejor y eso podría facilitar su regreso.

A disgusto en el equipo 'blue' El delantero gabonés está apartado del equipo inglés y no entra en los planes de Graham Potter. Juega a cuenta gotas y su participación ha caído en picado. Tanto es así que no es titular desde el 6 de noviembre en el partido de liga frente al Arsenal. Suma 19 partidos en total con el cuadro londinense (856') en los que ha anotado tres goles y dado una asistencia. Además, 'Auba' se quedó fuera de la lista definitiva para competir en las eliminatorias de la Champions League. Ese fue el detonante que demostraba que la relación está abocada al fracaso. Y también, el hecho de ser desconvocado en numerosas ocasiones han echado más leña al fuego acrecentando el problema. El Chelsea ha invertido una gran cantidad de dinero en el mercado invernal y quiere tocar metal esta temporada. Sin embargo, si no logran los objetivos marcados, deberán reducir considerablemente la masa salarial. Cuestión de tiempo Su contrato con el Chelsea termina en 2024, pero todo apunta a que el killer gabonés acelerará su salida este mismo verano y estaría encantado de volver al Barcelona donde fue muy feliz. La directiva culé y Xavi Hernández quedaron muy satisfechos con su rendimiento además de su comportamiento y trato con los compañeros que siempre fue ejemplar.