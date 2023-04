El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se pronunció sobre el ‘Caso Negreira’ después de que su organismo abriera una investigación contra el Barça. El mandatario opinó sobre la situación y la calificó como “sumamente grave”. De hecho, considera que es un caso inaudito en la historia del fútbol. "Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto" señaló el máximo responsable de la UEFA.

Nada prescrito en la UEFA

Además, añadió que no puede añadir más sobre un caso que no está prescrito en su mandato y que se encargarán los respectivos organismos: "No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito. y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito", aseguró.