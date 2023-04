La afición del Atlético de Madrid paso factura a Joaquín en la visita del Betis por sus palabras sobre Luis Aragonés, una de las leyendas colchoneras.

Y es que el capitán bético, en el programa 'La penúltima y me voy', habló hace unos días del exentrenador a raíz de su ausencia en la Eurocopa de Austria y Suiza 2008 cuando el Sabio de Hortaleza era seleccionador.

“Luis Aragonés no se portó todo lo bien que se tenía que haber portado conmigo y no te digo por el trato, te digo porque qué menos que me hubiera llamado y me hubiera dicho lo que él pensaba y por qué me dejaba fuera de la selección", aseguró el jugador gaditano.

La afición del Atlético de Madrid tomó buena nota y, cuando entró al césped en el minuto 62 se escuchó una buena pitada y al Metropolitano coreando el nombre de Luis Aragonés.