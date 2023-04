Tras un inicio de temporada complicado en el FC Barcelona, Héctor Bellerín ha recuperado la ilusión en el Sporting de Portugal donde cada vez está teniendo más protagonismo. Justo cuando ya se había asentado en el carril diestro del equipo portugués, Bellerín sufrió una lesión desconocida que le ha tenido apartado de los terrenos de juego algo más de 1 mes. Rubén Amorim , entrenador del Sporting CP, confirmó en rueda de prensa que el futbolista catalán ya ha regresado a los entrenamientos y está en la última fase de su proceso de recuperación. Por el momento, no entrará en la convocatoria porque no está al 100%

El entrenador portugués calmó a la afición revelando que la lesión de Bellerín no es un problema grande: "Héctor ya se está entrenando. No es grave, pero, como ya ha tenido una lesión problemática en esa rodilla, iremos mucho en función de cómo se encuentre", dijo. Pero los exámenes de Bellerín "no muestran nada grave", según el técnico verdiblanco, por lo que "volverá pronto a (ser una de) las opciones" . El futbolista llegó a Portugal a finales de enero a cambio de un millón de euros que recibió el FC Barcelona y está contando para Amorim.

Cláusula o nada

Además, Rubén Amorim dejó claro que su intención es seguir creciendo en el Sporting CP, el club donde es "feliz ahora mismo". No medita salir del club en verano y es contundente en ese aspecto: No busco nada, valoro lo que tengo y no lo que se habla. Me gusta estar en el Sporting", remarcó. Además, afirmó que no va a "dejar la puerta entreabierta" y que el club que le quiera "tendrá que pagar la cláusula". Su idea es continuar en el club lisboeta durante mucho tiempo y sabe que Héctor Bellerín es una pieza importante en el proyecto.