Es evidente que Mariano Díaz no entra en los planes de Carlo Ancelotti de cara a la próxima temporada y el Real Madrid ya le está buscando una salida para el mercado de verano. El delantero español termina contrato en junio y la directiva blanca no tiene intención de renovarle. Tras 10 temporadas, Mariano pondrá punto y final a su etapa en Chamartín para emprender una nueva aventura en su carrera futbolística. Llegó con 19 años en la temporada 2012/13 para incorporarse al Real Madrid 'C' y, durante los 3 cursos posteriores, estuvo en el Castilla para seguir formándose. En la 16/17, subió definitivamente al primer equipo madridista a las órdenes de Zinedine Zidane. Tras dos años compitiendo en la Ligue One con el Olympique Lyonnais, regresó en 2019 y, desde entonces, apenas ha tenido protagonismo.

En busca de un nuevo destino Esta temporada solo ha disputado 51 minutos evidenciando lo poco cuenta con él Ancelotti. Su agente, David Aranda, ha atendido a Bolavip y ha admitido que Mariano se marchará del Real Madrid a final de temporada. “Su perfil, características y trayectoria siempre son muy apetecibles. Termina contrato y ahora tenemos que buscar un nuevo equipo”, reconocía el representante del futbolista. Ya hay varios equipos europeos que se han interesado por el ariete, pero no hay ninguna decisión tomada por el momento. La Bundesliga, Premier League y la Serie A son los principales campeonatos donde Mariano tiene pretendientes. Su agente también reconocía que con Mariano no habla del mercado y acabó diciendo que estudiará las opciones que hay sobre la mesa más adelante. “A Mariano le conviene un equipo donde pueda ser feliz, que no es que no sea feliz en Madrid, sino que se le acaba el contrato. Tiene que encontrar un equipo donde pueda seguir siendo feliz, con independencia de si juega más o juega menos. Hay muchas circunstancias a tener cuenta”