El palco del Camp Nou tendrá una ausencia importante esta noche para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. FC Barcelona y Real Madrid se miden esta noche en un Clásico que dará un billete para final del torneo del KO en La Cartuja de Sevilla.

La Ciudad Condal vivirá una noche de fútbol y, seguro, que de muchas emociones con dos equipos con una rivalidad tan exacerbada y que siempre intenta humillar al otro.

Ahora mismo las relaciones a nivel institucional entre el FC Barcelona y el Real Madrid no son las mejores. Aunque ambos clubes han ido de la mano en proyectos estratégicos y muy importantes como la Superliga parece que la buena onda entre los despachos del Camp Nou y los del Santiago Bernabéu se ha terminado.

Laporta y Florentino: sin comida, ni palco presidencial

Este partido decisivo de las semifinales no ha vivido ni tendrá un programa de actos a nivel de directivas acorde a un partido como este. Por segundo partido consecutivo no se ha producido la comida de directivas entre ambos clubes, ya que los azulgranas han decidido no invitar al Madrid.

Pero no solo eso, Florentino Pérez ni siquiera ha viajado hasta Barcelona para ver el partido en directo junto a Joan Laporta desde el palco del Camp Nou. En este caso la persona que representará al Madrid será su vicepresidente seguro, Eduardo Fernández de Blas.

Todo este caldo de cultivo que se ha generado en las últimas semanas por el ‘Caso Negreira’ ha provocado que ambas directivas hayan roto relaciones de esta manera tan abrupta.

El comunicado del Real Madrid por el escándalo de los pagos al número ‘2’ de los árbitros por parte del Barcelona fue definitivo. «En defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas», explicaba esa nota oficial del club blanco, en la que además aseguraba que se personaría en el procedimiento.

Esto no solo ha provocado malestar en el Barcelona, sino que tal y como informa OKDiario el club azulgrana deja de delegar el voto en el Madrid en la Asamblea de LaLiga. La guerra acaba de empezar.