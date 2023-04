Malas noticias para el Manchester United de cara a los próximos partidos. A pesar de la victoria en el día de ayer por 2-0 frente al Everton, los aficionados mancunianos no pudieron salir plenamente felices de Old Trafford debido a la lesión de Marcus Rashford. El delantero tuvo que retirarse en el minuto 80 tras sentir un pinchazo en la parte superior del muslo derecho.

A pesar de que todavía no se conoce el alcance exacto de las molestias del inglés, es muy probable que no esté disponible para el encuentro de ida de los cuartos de final de la Europa League que los 'red devils' disputarán como locales ante el Sevilla.

Ten Hag, muy enfadado

De esta forma, Ten Hag fue preguntado acerca de lo que le había sucedido a Rashford, a lo que el holandés respondió ciertamente enfadado con el calendario y lo expuso como una de las causas de la lesión: "Es demasiado, especialmente cuando tienes que jugar el miércoles a la noche y el sábado a la mañana. Tuvimos que enfrentar a Brentford en la semana, así que terminamos siendo castigados por llegar a la final de la Carabao Cup, y eso no está bien".

Además, el técnico del United agregó que con tantos partidos los jugadores no tienen tiempo de recuperarse físicamente y hay un fuerte riesgo de que se lesionen, tal y como le ocurrió a Marcus, por lo que terminó pidiendo que se revisara el calendario para próximas temporadas.

Respecto a la dolencia del '10' de Old Trafford, el técnico mancuniano no pudo despejar muchas dudas: "Hablé con él, pero no sabemos [qué le pasó a Marcus], así que tenemos que esperar hasta mañana o pasado para ver cuál es el diagnóstico. Tenemos que esperar y ver qué es y qué tan grave es. Debemos proteger a nuestros jugadores, porque todos quieren ver a los mejores en cancha".

Baja sensible

Si finalmente se confirma la baja de Rashford para el encuentro ante los hispalenses, el Manchester United no podrá contar con su jugador más determinante de este curso.

En lo que va de temporada, el atacante ha anotado 28 tantos y repartido ocho asistencias, lo que significa que ha participado directamente en un total de 36 jugadas de gol. Sin duda, esta temporada se ha destapado como la máxima estrella de los 'red devils'.

Garnacho tampoco estará ante el Sevilla

Por otro lado, Alejandro Garnacho tampoco estará disponible para Ten Hag el próximo jueves. El hispano-argentino lleva prácticamente un mes de baja desde que sufriera un golpe en el tobillo ante el Southampton. El jugador de 18 años salió en muletas de aquel partido y todavía no ha vuelto a entrenar con sus compañeros.

En cualquier caso, el Manchester United intentará eliminar al tercer conjunto español de forma consecutiva en esta edición de la Europa League, tras FC Barcelona y Real Betis.

A pesar de las bajas, el conjunto de Ten Hag sigue contando con jugadores de mucho nivel y partirá como favorita para la eliminatoria ante un Sevilla que llega en horas bajas.