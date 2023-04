Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pagado de la historia en Arabia, pero no todo parece gustarle en su nueva liga. Ya son varios los enfados que ha protagonizado y ha dado la vuelta al mundo desde que llegó a su nuevo campeonato. El último contra sus rivales y por la forma que tienen de jugar... o de no hacerlo.

El Al Nassr -equipo del portugués- se medía este fin de semana contra el Al-Feiha, que planteó un encuentro muy enfocado en neutralizar a CR7. Al exjugador del Real Madrid no le gustó nada la actitud de sus contrincantes y estalló contra ellos: "No queréis jugar..." les decía mientras encaraba el túnel de vestuarios. "Cristiano Ronaldo nos dificulta los partidos", la sorprendente frase que un compañero ha tenido que aclarar El partido finalizó con un empate que aleja las posibilidades de ganar la liga para el combinado en el que juega el futbolista luso en favor del Al Ittihad dirigido por el extécnico valencianista Nuno Espírito Santo.