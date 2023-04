El verano pasado, Robert Lewandowski se marchó del Bayern Múnich para poner rumbo al FC Barcelona. La directiva bávara dejó marchar a su estrella y máximo goleador confiando en que Eric Maxim Choupo-Moting asumiese ese rol de 'killer' referencia. Sin embargo, eso no ha ocurrido y el Bayern no ha acabado de encontrar a su ariete referencia. No llegó nadie para suplir al polaco y Sadio Mané no está cumpliendo las expectativas que se pusieron en él cuando llegó el pasado mes de junio y el vacío goleador en el equipo de Tuchel es evidente a pesar de que lidera la Bundesliga. De esta manera y según apunta ElNacional.cat, el técnico alemán habría comunicado a la directiva que necesita un delantero centro que aporte una gran cantidad de goles.

El candidato ideal El elegido es Víctor Osimhen, delantero del Nápoles, que ha anotado 25 goles en lo que llevamos de temporada y está siendo una de las grandes sensaciones goleadoras en el fútbol europeo. Su rendimiento en Italia y su progresión (todavía tiene 24 años) ha hecho que muchos clubes top mundial se fijen en él para que sea el 9 titular. El Bayern Múnich tiene informes muy favorables sobre el delantero nigeriano del Nápoles, pero la directiva es consciente de que es una operación compleja dado el precio que tiene y lo que pide el equipo italiano por él. Según algunas informaciones, el cuadro napolitano pedirá alrededor de 150 millones de euros por su gran estrella. Y el Bayern, lógicamente, no está solo en la puja por Osimhen. Entre otros pretendientes que vienen con fuerza está el Paris Saint-Germain que quiere al punta africano ante una posible salida de Leo Messi. Todavía es pronto para conocer cuál será el destino de Víctor, pero lo que es evidente es que será uno de los grandes nombres del próximo mercado de fichajes.