Joaquín Sánchez se retira. Adiós al arte, al '17', a la 'finta y el esprint' y a la sonrisa que durante tantas tardes y noches emocionó al beticismo. Joaquín dice adiós al mundo del fútbol a sus 41 años, en medio de una temporada muy dura en la que no ha podido apenas participar. Pero nunca le ha faltado una sonrisa en todas y cada una de las 23 temporadas en el mundo del fútbol profesional.

839 partidos después, tras haber pasado por clubes como Valencia, Fiorentina o Málaga, Joaquín Sánchez se retira en la que siempre ha sido su casa, en un Betis que le despedirá con todos los honores. A modo de previa, el club verdiblanco ha querido emitir un vídeo de despedida, en el que le da las gracias y le deja ser el protagonista absoluto. En él, Joaquín narra su carrera como si de una obra de arte se tratara. Joaquín y el arte, una historia que viene de muy lejos.

"La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones. En mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. Ay esa mágica noche de finales de abril en la que pude cumplir un sueño. Nada es para siempre. Pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuera de generación en generación, de lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas, mi arte. Una ventana hacia la eternidad", aseguró Joaquín en un emotivo vídeo.