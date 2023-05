Alfonso Cabeza Borque fue presidente del Atlético de Madrid de 1980 a 1982. El doctor Cabeza, nacido en Bubierca (Zaragoza) en 1939 y seguidor rojiblanco desde niño, accedió a la dirección del club madrileño siendo máximo responsable del hospital de La Paz y tras la dimisión de Vicente Calderón, acuciado por la crisis económica de la entidad.

Cabeza, de 83 años, es el único expresidente vivo del Atlético y asistió como invitado al palco del Metropolitano para la conmemoración del 120 aniversario del equipo el pasado 26 de abril.

Locuaz y sin rodeos en sus exposiciones, el doctor repasa, en una entrevista con EFE, algunos aspectos de la actualidad del fútbol español, a propósito del 'caso Negreira', y se mantiene implacable en su opinión sobre los árbitros. "Son mucho peores que en mi etapa de presidente", afirma.

P - Han pasado años, pero el Atlético reconoce su labor como presidente al invitarle al palco del Metropolitano en el 120 aniversario. ¿Se sintió cómodo?

R - "Es increíble lo bien que me trataron. Me sentí cojonudamente. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia todos. Hacia Cerezo, hacia Gil Marín. A todo el club en general. Es impresionante el estadio que han hecho. Está precioso. Hay que apoyarles porque han conseguido muchas cosas para el club".

P - Los atléticos le recuerdan por sus críticas a los árbitros. ¿Le costaron la Liga de 1981?.

R - "Yo decía lo que pensaba. Ese año me avisaron de que iban a por mí y el 5 de abril de 1981 contra el Zaragoza nos levantan el partido y la Liga. Alvarez Margüenda fue el árbitro. Tuvimos que ganar 4-1 y perdimos 1-2. Nos expulsaron a Robi y a Marcos y no nos pitaron dos penaltis".

P - Los árbitros están ahora muy de actualidad, esta vez por el caso Negreira. Qué pensó cuando se enteró?

R - "Pues que ya lo dije yo en su momento. Donde hay dinero puede haber corrupción y esta se puede dar en todos los ámbitos de la vida".

P - Usted afirma que la Liga del 81 estaba preparada para el Real Madrid.

R - "Esa liga estaba preparada para el Madrid, pero el que está ahí arriba hizo algo de justicia al final y permitió el gol de Zamora en el Molinón para que se llevase la Liga la Real Sociedad, con el Madrid ya celebrando el título en el campo del Valladolid".

P - ¿Ha mejorado el arbitraje español con respecto a entonces".

R - "Ha empeorado. Los árbitros son ahora peores que entonces. Se supone que ahora están más preparados que en mi época. Tienen mejor condición física y mejores medios, pero son mucho peores. Son lo peor del fútbol español. Me gusta el VAR porque ha venido a demostrar lo malos que son. Y ganan un dineral. Es increíble que un árbitro gane 300.000 euros y un médico cirujano 60.000. Este país es un cachondeo".

P - Sus críticas a los árbitros le supusieron en 1981 una inhabilitación de 16 meses y la querella de 27 de ellos. ¿Siente que, una vez que ha estallado el caso Negreira, el tiempo le ha dado la razón?.

R - "Yo denuncié todo esto hace 40 años. Por eso me inhabilitaron y me demandaron, porque era incómodo. A Álvarez Margüenda nos lo encontramos meses después del partido del Zaragoza mi mujer y yo y nos pidió perdón. Si nos pidió perdón es porque algo mal habría hecho. El arbitraje ha empeorado. Es una dictadura. En este país puedes opinar que no estás de acuerdo con la decisión de un juez, pero como hables mal de un árbitro, como digas que lo ha hecho mal, te meten cuatro partidos. Ni hablan, ni se puede hablar mal de ellos. No se trata de insultar, se trata de decir la verdad, que es que son malísimos".

P - Enríquez Negreira coincidió con usted en su etapa de presidente. Ahora se sabe que recibió pagos del Barcelona siendo vicepresidente del Comité de Árbitros.

R - "Sí. Arbitraba en esa época. A nosotros nos fastidió la Liga Alvarez Margüenda. Eran malos en general, pero no estaban preparados como ahora, que son peores. Se creen las figuritas en estadios donde hay 60.000 espectadores. No puede ser que los presupuestos económicos de los clubes dependan de las decisiones de estos señores"

P - ¿Qué hizo una vez que dejó la presidencia en 1982?.

R - "Dedicarme a mi profesión de médico hasta que me jubilé en 2004, con 65 años. Ahora vivo muy tranquilo. Tengo 83 años y me encuentro muy bien. Me paso grandes temporadas en La Manga. Paseo, veo televisión y leo".

P - ¿Sigue al Atlético?

R - "No voy al estadio, pero sí lo veo por televisión. El día del 120 aniversario me invitaron y el estadio me encantó. Es una maravilla. El club está ahora en otra dimensión. Hay que dejarles trabajar. Les dije (a Gil Marín y a Cerezo) que en lo que pueda ayudarles, que cuenten conmigo.