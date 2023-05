Vinícius pretendía no marcharse expulsado ayer después de su vergonzoso comportamiento durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Volvió a escudarse en el racismo, que por supuesto hay que condenar y castigar, pero la realidad es que el futbolista brasileño fingió, provocó y agredió desde los primeros minutos del Valencia-Madrid.

Ya en la primera parte, las cámaras captaron a Vinícius haciendo el gesto del número dos con sus dedos, en un claro mensaje de «A segunda» a toda la afición presente en Mestalla. Pasó desapercibido debido a que el brasileño hizo el gesto de manera muy tímida. Pero ya fue un indicativo de la desagradable actitud que iba a protagonizar varios minutos más tarde.

Mientas corrían los minutos, el madridista trató por todas las maneras posibles de engañar a De Burgos Bengoechea, fingiendo faltas que no recibía y exagerando en cada contacto con un futbolista del Valencia. El brasileño fue desesperándose poco a poco viendo que el colegiado que menos faltas señala de LaLiga no caía en sus trampas.

Todo estalló a partir del minuto 69 cuando Vinícius denunció que un aficionado de la grada sur ‘Mario Kempes’ le había trasladado insultos racistas. El jugador de 22 años perdió los papeles y comenzó a señalar a la persona del público al grito de «has sido tú». Desde ese momento comenzó a crecer la tensión, especialmente porque el propio Vinícius no quiso rebajar. Minutos más tarde se desató una tangana después de que Yunus Musah tratara de retrasar el saque de esquina del Madrid. El altercado concluyó con Vinícius agrediendo a Hugo Duro. Tras la revisión del VAR, de Burgos le mostró la tarjeta roja al brasileño.

Lejos de agachar la cabeza y asumir su error, ‘Vini’ se agigantó y comenzó a repetir todas las provocaciones que había reproducido durante el partido, pero esta vez sí se atrevió a hacerlas visibles. El ‘modus operandi’ del brasileño comenzó riendo y aplaudiendo irónicamente y terminó haciendo el gesto de «A segunda» a todo Mestalla. En definitiva, toda una masterclass de todo lo que un futbolista no puede hacer en un campo de fútbol.

Palo de Tebas a Vinícius

Tras el partido, Vinicius publicó un tuit que recitaba que «el premio es que los racistas ganarán con mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga. No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas».

Minutos más tarde Javier Tebas, presidente de LaLiga salió al paso y contestó al jugador: «Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos», explicó el Presidente.