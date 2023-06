José Pascual Alba (23 años, Santa Pola) está a unas pocas horas de hacer historia. Este domingo juega en De Oude Meerdijk la final vuelta por el ascenso a la primera división neerlandesa. Su Almere City va a defender una ventaja de dos goles ante el FC Emmen, equipo que quedó en puesto de promoción de descenso en la Eredivisie. La parte determinante en el primer partido fue el bloque, la mentalidad colectiva y un grupo humano en el que los compañeros que entran desde el banquillo hacen la diferencia, como pueden hacerla los titulares. Duijvestijn firmó el doblete y Pascu vivió uno de esos momentos para el recuerdo (puso el balón clave del 2-0 definitivo), pero en Almere, el colectivo potencia las individualidades. Con ese espíritu y con esa mentalidad van a buscar el asalto definitivo a la élite del fútbol en Países Bajos para el curso 2023/24, donde promete ser una de sus figuras, revelación entre los españoles que compiten fuera del ecosistema de LaLiga.

Hay ambición, sobran ganas y su confianza se siente dentro del campo, también fuera. Pascu ha ido de menos a más en tres años en Países Bajos y de menos a más, hasta explotar —con mayúsculas— esta temporada. Ha madurado en lo futbolístico y ha encontrado el contexto para desarrollar su mejor versión, desde la confianza del míster Alex Pastoor, con la complicidad de Hedwiges Maduro (segundo entrenador) y el apoyo de los otros dos españoles de la plantilla, el mediocentro Álvaro Peña y el lateral izquierdo Manel Royo. En el Almere City ha jugado de interior, de extremo por las dos bandas, de delantero y de mediapunta, una posición desde la que consiguió uno de los goles de la temporada, ante el PEC Zwolle: arrancó desde atrás y se puso mano a mano ante el portero, para resolver con éxito. Cuatro goles y ocho asistencias ha firmado. Son buenos números, pero se ha quedado con ganas de más. Ahí está el siguiente salto: en ser todavía más decisivo cerca del área rival.

Seguir, seguir y seguir

Esta aventura no tuvo un inicio sencillo. El Almere City arrancó con sólo dos victorias en los siete primeros partidos. El triunfo ante el De Graafschap marcó un punto de inflexión y después de una fase regular de nota alta —sólo superado por PEC Zwolle y Heracles— el bloque que comanda Alex Pastoor ha llegado volando al playoff; el equipo de Pascu está dando su mejor versión en esta última serie, con diez partidos de mucho nivel y eliminatorias superada desde el control emocional como ante el VVV-Venlo, desde los penaltis. Pascu está en un momento de ‘flow’ total, le está faltando el gol, pero se maneja con intensidad e inteligencia… sólo falta la guinda, el ascenso.

Pese a la ventaja, el trabajo no está terminado. El Almere City es equipo de Eredivisie por estructura, por entrenador y por futbolistas como Pascu, pero hay que firmar el ascenso en el campo. El proceso ha sido potente: el salto al ADO de La Haya desde el Mestalla no fue sencillo, el Dordrecht tuvo la continuidad pero no los resultados y en el Almere lo está teniendo todo: estabilidad, rendimiento, confianza y cero dudas. Pascu juega por dar el salto a la primera división holandesa, pero la historia continua.