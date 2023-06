El mítico exdelantero del Inter, Adriano, conocido como el 'Emperador', perdió su vuelo de Río de Janeiro a Estambul para ver la gran final de la Champions League, tras encadenar varias fiestas la noche anterior y desaparecer.

Los nerazzurri se midieron al Manchester City de Pep Guardiola en la final de la Champions League (1-0), la máxima competición europea de clubes, en el estadio Ataturk de Estambul, su partido más importante en más de una década.

Adriano, que en su día luchó por ser uno de los mejores delanteros del mundo durante su etapa en el Inter, anotó 74 goles en 177 partidos con el conjunto italiano, confió en las posibilidades de su antiguo combinado y apostó 2000 euros a su victoria sobre el Manchester City, según las informaciones que llegan desde Brasil. Sin embargo, la 'fiesta' comenzó mucho antes de que la final de la competición comenzara. Incluso antes de saber el propio desenlace de la misma.

Según informa Calciomercato.com a través de la prensa brasileña, se esperaba que Adriano volara a Estambul para la final de la Champions League, para trabajar como comentarista para ESPN Brasil en la cobertura brasileña del encuentro. Sin embargo, perdió su vuelo tras encadenar varias fiestas, lo que le obligó a ver el duelo desde casa.

Según los informes, el exdelantero del fue visto en tres fiestas diferentes la noche anterior y no se le pudo localizar por la mañana, lo que lo llevó a perder el vuelo de Río a Estambul.

Adriano tuvo un excelente primer par de años cuando volvió a firmar con el Inter en 2004, pero después de la muerte de su padre sufrió mucho, lo que eventualmente lo llevó a regresar a Sudamérica.

Habló con el medio brasileño R7 en 2018, donde Adriano dijo: "Solo yo sé cuánto sufrí. La muerte de mi padre me dejó con este gran vacío, me sentí muy solo. Después de su muerte todo empeoró, porque me aislé".