España está en semifinales. Un gol de Sergi Gómez tras una buena conexión entre Baena y Abel Ruiz, y otro de Miranda en la prórroga permitió al cuadro de Santi Denia meterse entre los cuatro primeros y esperar hoy rival del Francia-Ucrania. Por su parte, Mamardashvili no pudo cantar victoria en un duelo muy disputado contra Israel y que se saldó con derrota para el valencianista desde los once metros, donde no pudo atajar ninguno.

El partido de España comenzó con los dos equipos estudiándose muchísimo. Sin riesgos, con Rodri Sánchez como protagonista y con Sancet pisando entre líneas para asociarse con el jugador del Betis y conectar con Abel Ruiz. Pero no era suficiente. El cuadro helvético cerraba muy bien y salía a la contra generando cierto peligro. Aunque más por sensaciones que por ocasiones. Lo más peligroso del cuadro rojiblanco fue un disparo desde la frontal que se marchó próximo al poste de la portería defendida por Arnau Tenas. España sí tuvo una muy clara. Un desmarque de Sergio Gómez le permitió ganar la espalda de la defensa helvética y uno de los centrales del combinado de Santi Denia le encontró muy bien al espacio. El jugador del Manchester City no acertó sin embargo y vio cómo la defensa sacaba su balón cuando ya se dirigía al fondo de la portería. Eso sí, el jugador del City tuvo la reválida en el segundo tiempo. En una gran jugada colectiva de España, Baena controló en el centro del campo, vio a Abel Ruiz en el área y el de Almussafes encontró a Sergi Gómez que venía en carrera y definió con el pie izquierdo a la perfección. Cuando todo parecía encarrilado, un tanto de Suiza en el 91 llevó el partido a la prórroga. En los 30 minutos de alargue apareció Miranda para hacer el 2-1 gracias a un disparo desde la frontal que rebotó en un futbolista de Suiza.