Como cada verano, el 30 de junio es una de las fechas más esperadas en el mercado. A partir de este día, una múltiple cantidad de jugadores finalizan contrato con sus respectivos equipos y, por lo tanto, quedan libres. En esta ocasión, este ha sido el caso de Santi Cazorla, que ha oficializado su salida tras finalizar contrato y decidirá su futuro cuando se recupere de su lesión, pues acabó la temporada con muchas molestias y expresó que su deseo era volver a estar bien. "Si uno no está bien físicamente es una tontería pensar en su futuro", declaraba para 'Jijantes'.

Sus últimas temporadas en Qatar

Desde la marcha de Xavi, la estancia en Doha no ha sido igual. "He disfrutado mucho aquí y he sido muy feliz, aunque la salida de Xavi me afectó mucho. Supuso un antes y un después para mí y no ha sido lo mismo, pues vine aquí por él", concluía en 'Jijantes' el pasado mes de junio.

Tras 39 goles y 38 asistencias repartidas en 96 partidos, Santi Cazorla ha tomado la decisión de desvincularse del Al-Sadd y quiere "tomar la mejor decisión para todos" para seguir con su carrera.

Podría regresar a España

Tras su exótica travesía por el fútbol qatarí, no está descartado un nuevo regreso al fútbol español, y es que el Real Oviedo es el favorito en las quinielas. Una de las objeciones para su vuelta a Asturias era que el Al-Sadd le ofreciese de nuevo una renovación, como ya pasó el verano pasado, y viendo el desenlace, la opción de regresar 20 años después al Carlos Tartiere coge mucha fuerza.

De momento, habrá que esperar y ver que decide el exfutbolista del Villarreal, Arsenal, Málaga y Recreativo para el devenir de su trayectoria en el césped.