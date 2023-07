Un jugador cuya carta de presentación en la Liga fue un ritual indígena por parte de sus padtres en su presentación como nuevo fichaje del Celta no podía pasar desapercibido por España. Y es que su paso por el mundo del fútbol, además de el potencial de un jugador diferencial, con un gran disparo y capacidad de desborde, ha estado marcado por problemas extradeportivos. Todavía compo jugador del Celta de Vigo, y en pleno estado de alarma durante el confinamiento por el Covid-19 en 2020, el danés no dudó en coger el coche y retransmitir en sus redes sociales su viaje hasta Dinamara, sin explicaciónprevia al club, ante "la necesidad de volver a casa".

Esta fue la última de tantas, que desmbocó su salida de Balaídos rumbo al Midjtylland danés. Podía parecer que encontraría la estabilidad en su país, que no natal ya que pertenecía a una tribu de Sudán que tuvo que abandonar el país por la guerra, pero no fue así. A finales de la temporada 2021/21, el extremo fue apartado del equipo. Una decisión a la que el director deportivo del club decalró que "en los últimos días ha sido difícil comunicarse con Pione, y por tanto hemos tenido que tener un diálogo con su entono, que también ha sido difícil. No hemos podido ver ningún avance y lo lamentamos. Pero la cultura y el conjunto de valores es lo más importante el el club", explicó el directivo en BT.

La última y más extravagante

La última por la que ha vuelto a ser noticia, y de nuevo no por temas deportivos, no deja indiferente a nadie. Tras comprar 4,7 hectáreas de terreno en una localidad portuguesa de cerca de 4.000 habitantes, Oliveira do Hospital, esa tierra ha sido ocupada por una secta. El terreno está sirviendo de cobijo a un grupo liderado por un filósofo espiritual cuyo fin es el de declarar independiente el territorio bajo el nombre de Reino do Pineal. Este líder es Água Akhabl Pinheiro, que ha visto en la nueva propiedad de Pione Sisto la oportunidad de instalar su nueva nación bajo sus normas.