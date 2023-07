La UD Las Palmas acaba de hacer oficial la rescisión del contrato de Joel Domínguez y la salida inmediata del jugador por "motivos disciplinarios". El extremo derecho ha sido condenado por violencia machista por malos tratos hacia una menor, su novia.

El conjunto canario ya tomó cartas sobre el asunto al no convocarlo para la pretemporada y no ser llamado con el resto del equipo en Marbella. En una primera instancia, el club defendió al jugador de lo ocurrido, dándole incluso la oportunidad de empezar la pretemporada veraniega con el primer equipo, pero finalmente han decidido cortar la situación de raíz, y desvincularse del jugador de 18 años al instante. García Pimienta, ya no contaba con el jugador, y ya tenía un pie y medio fuera del club.

Además, parte de la afición del equipo no entendió que, pese a ello, se le subiera del equipo juvenil a la primera plantilla de Primera División. Sin embargo, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, defendió públicamente que un club que colabora en programas sociales de reinserción de jóvenes con problemas judiciales debía dar una oportunidad a Domínguez, una vez cumplida su condena. De ahí la oportunidad del punta de iniciar la pretemporada con el resto del equipo como un jugador más.

Joel Domínguez ha jugado esta temporada en División de Honor con Las Palmas sub 19, y ha disputado 22 partidos, 15 como titular, un total de 1323 minutos. Ha llegado a anotar 11 goles, 9 en la División de Honor y 2 en Copa del Rey Juvenil, como delantero.

Comunicado oficial del club

Joel Domínguez (9 de septiembre de 2004, Las Palmas de Gran Canaria) no seguirá perteneciendo a la Unión Deportiva Las Palmas tras comunicarle hoy el club su rescisión por motivos disciplinarios.

El jugador llegó a la cantera en etapa Alevín y, durante la temporada 2022/23, disputó un total de 22 partidos (19ligasa y 3 de Copa del Rey Juvenil), anotando 11 goles en la categoría Juvenil División de Honor.

Domínguez se incorporó a la pretemporada del primer equipo el pasado 3 de julio, pero por decisión técnica no formó parte de la expedición amarilla al stage que se está desarrollando en Marbella.