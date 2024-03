Así se gestó la campaña de Real Madrid TV: vídeos de todos los árbitros como respuesta al caso Negreira

Los vídeos de Real Madrid Televisión sobre los árbitros se han convertido en uno de los temas recurrentes en las tertulias futbolísticas de este país. Especialmente tras la denuncia que realizó el Sevilla y que ha sido desestimada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. Unos vídeos que han generado debate incluso entre los propios aficionados blancos, algunos de los cuales ven poco elegante que el club airee sus sospechas sobre el árbitro de turno que dirigirá el partido del Real Madrid del siguiente fin de semana. Una sombra que se alargará después de

, con un un gol no concedido en el desenlace y que hubiera supuesto la remontada blanca ante el Valencia.

Los jugadores, incómodos con los vídeos

Entre los que no están a favor de la elaboración y publicación de estos vídeos que señalan a los árbitros en el canal oficial del club están algunos de los propios jugadores. Parte del vestuario está en contra. Muchos jugadores comentan en privado que generar tanto ruido alrededor de los colegiados antes de los encuentros acaba desestabilizando los partidos y eso no siempre les favorece. Pero cuando se les pone un micrófono delante prefieren no posicionarse en contra de la decisión del club.

Uno de los capitanes, Dani Carvajal, escenificó perfectamente esta postura del vestuario poniéndose de perfil al ser preguntado por el asunto: “Lo de los vídeos de los árbitros es una cuestión del club y nosotros no tenemos nada que ver ni opinar al respecto”. Sin embargo, la realidad es que el asunto ya incomoda en la plantilla, que ha visto cómo se crispa el ambiente y se enrarece antes de los partidos por culpa de esta iniciativa que semana tras semana articula el Real Madrid desde su televisión.

Según han informado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes del propio canal, en Real Madrid Televisión se ha dado orden, desde las altas instancias del club, de preparar vídeos de todos los árbitros de Primera para tener a disposición cuando se necesiten. Vídeos que se van actualizando con decisiones controvertidas y se publican en función del partido y el colegiado designado para cada jornada. González Fuertes, Munuera Montero, Martínez Munuera, Soto Grado, Alberola Rojas… y, por supuesto, Clos Gómez, "el jefe del VAR", tienen su vídeo. Este último es uno de los más atacados en el canal y desde fuera de él, en medios de comunicación afines.

Por tanto, todos los árbitros son susceptibles de ser señalados por Real Madrid Televisión, algo que, según el resto de clubes de Primera, incluidos Barcelona y Atlético, les condiciona. La decisión de la elaboración de estos vídeos “viene de arriba, porque cuentan con el visto bueno del propio Florentino”, insisten estas mismas fuentes. Consultado oficialmente por este periódico, el club ha eludido realizar declaraciones ni entrar a confirmar o desmentir informaciones sobre su televisión.

Sin embargo, esta rutina de señalar los colegiados no es nueva en el canal madridista, en el que desde siempre se ha puesto el foco en las decisiones arbitrales que perjudicaban al club, tanto en las tertulias como haciendo bromas sobre ello en programas como el desaparecido '90 Minuti'. Entonces se hacía de forma más discreta y sibilina, pero en los últimos tiempos se ha afianzado dentro del club la teoría de que "el colectivo arbitral perjudica premeditadamente al Real Madrid".

El caso Negreira "legitima contrarrestar su efecto con estos vídeos"

Esta teoría se ha visto reforzada con el estallido del 'caso Negreira' que, desde el punto de vista madridista, confirma que se ha orquestado durante años una campaña arbitral contra el club de Chamartín. Frente a eso, los dirigentes blancos han decidido utilizar Real Madrid Televisión como un arma para contrarrestar la campaña de "antimadridismo" de los árbitros. De hecho, lejos de rebajar el tono de las críticas, “tras lo del 'caso Negreira', las órdenes han sido no bajar el pistón porque los vídeos arbitrales están dando de qué hablar en el resto de medios. Y eso es lo que pretende el club”, inciden las fuentas del canal consultadas. Por lo que, "de momento, los árbitros seguirán viendo cómo se publican vídeos denunciando su parcialidad".

En las altas esferas lo justifican como "una respuesta legítima para contrarrestar al efecto del 'caso Negreira", pero los clubes de Primera sostienen que esto condiciona a los árbitros cuando les toca arbitrar al Real Madrid. De ahí la denuncia del Sevilla, que de momento ha quedado en nada por el defecto de forma, y que fue respaldada por LaLiga, institución que no tiene la capacidad para denunciar este tipo de actitudes.

Javier Tebas y el Comité Nacional de Árbitros se han pronunciado contra estos vídeos, pero la realidad es que lejos de hacer recapacitar, este ruido retroalimenta a quienes mantienen dentro del Real Madrid, que no son pocos, que es un acierto poner el foco en los árbitros “para que no se produzcan más atropellos al equipo”. Opinión compartida por muchos de los aficionados que llenan las gradas del Santiago Bernabéu cada fin de semana.