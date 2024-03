Agüero y Tévez revolucionan la liga argentina

Desde hace años, la liga argentina vive inmersa en una polémica constante, su presidente. Claudio "Chiqui" Tapia fue nombrado hace unos años presidente de la liga argentina, pero lo curioso es que también es el presidente de la AFA, vicepresidente de la CONMEBOL y hasta hace unos años presidente de un club que pasó de jugar en categorías amateur a ascender el año pasado a la primera división del fútbol argentino.

El Chiqui Tapia y Leo Messi / AFA

El club del presidente de la liga

Estadio Barracas Central / Goal.com

Este que ven aquí es el estadio de un club de primera división en Argentina, concretamente del equipo del presidente actual de la liga, Barracas Central. Ascendió a primera la temporada pasada tras muchos escándalos arbitrales y polémicas que lo llevaron a ser uno de los clubes más odiados por los hinchas argentinos.

Solo imagínense que Javier Tebas hubiera sido hace unos años el presidente que ascendió a un club 3 divisiones consecutivas para más tarde convertirse en el presidente de la liga en la que compite.

Estadio "Chiqui Tapia" / Barracas Central

Tévez y la gota que colmó el vaso

carlos tevez / TyC Sports

Este fin de semana, Barracas Central e Independiente se disputaron el liderazgo de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino e igualaron 2-2, en un partido caliente, con polémicas y jugadas dudosas en las que el árbitro no recurrió al VAR ni tampoco la tecnología intervino en los momentos determinantes.

La gran polémica de la noche fue la jugada donde Iván Marcone, dirigido por Carlos Tévez, recibió un planchazo del delantero rival Alexis Domínguez, quien solo fue amonestado pese a que le marcó todos los tacos en una acción desafortunada.

“No me veo mucho más tiempo dirigiendo acá”

Tévez en Independiente / Marcelo Carroll

Tevez habló tras el escándalo y apuntó contra el fútbol argentino: “Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que este árbitro tiene antecedentes con Barracas. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo”, argumentó el entrenador de Independiente.

El kun se suma a las críticas: "El VAR está funcionando mal y no hay una explicación de cómo funciona"

El Kun Aguero / Sport

No fue el único exponente del Rojo en salir a criticar al directivo de AFA. Sergio Kun Agüero también hizo lo propio desde su perfil oficial de X: “Antes de hablar por qué no explicas bien cómo funciona el VAR? Porque la verdad no se entiende nada papi. Ah, y vos qué curso tenés?”. El enfado con los fallos arbitrales se acentuó más en este caso por las suspicacias que existieron en los últimos tiempos con las actuaciones arbitrales en algunos partidos de Barracas Central.

El ex delantero de Manchester City, ya se había mostrado muy activo en el mundo virtual, siendo crítico de la actuación arbitral. “El problema es que vengo diciendo en mi stream sobre el VAR. El VAR está funcionando mal y no hay una explicación de cómo funciona, interviene el VAR cuando quiere y no debería ser así”, había explicado previamente a un usuario que le había expresado su enfado por las jugadas que no fueron chequeadas.